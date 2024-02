Bayern Munich : les 3 premières victimes de Thomas Tuchel sont connues

Entre Matthijs de Ligt et Thomas Tuchel, rien ne va plus. Les relations sont très froides depuis quelques semaines. Le point de non retour semble avoir été atteint ce week-end lors de la rencontre face au Bayer Leverkusen. Laissé sur le banc, le Néerlandais, qui est quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux, n’a pas apprécié de ne pas jouer alors que d’autres éléments revenaient de blessure ou de la Coupe d’Asie des Nations. D’ailleurs, TZ explique qu’une partie du vestiaire du Bayern Munich n’a pas compris pourquoi il n’a pas été aligné dans le onze de départ.

La suite après cette publicité

Le média allemand ajoute que TT n’est pas fan du joueur. Il veut s’appuyer sur des centraux qui sont rapides et construisent le jeu rapidement avec des passes verticales. Ce qui n’est pas la qualité première de l’ancien de la Juventus, qui est plutôt puissant et une sacrée force de caractère. Cela aurait été utile contre Leverkusen. Quoi qu’il en soit, son avenir en Bavière est menacé. D’autant que Tuchel pousse pour que le Bayern recrute un nouveau défenseur. Ronald Araujo (Barça) est sa priorité. Il reste à savoir ce que De Ligt fera, lui qui a été lié au PSG et au Barça ces derniers temps. Comme lui, Joshua Kimmich et Leon Goretzka, qui n’ont pas de très bonnes relations avec TT, sont disposés à claquer la porte selon Bild.