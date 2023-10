Isco commence à faire paniquer le Betis

Lorsque le Betis a fait le pari d’enrôler Isco - sans club depuis décembre - cet été, il est fort probable que les dirigeants du club andalou ne s’attendaient pas à un tel succès. A vrai dire, il est même très probable que le principal concerné soit le premier surpris par le niveau qu’il affiche. On peut le dire, Isco renaît de ses cendres au Betis, et il brille sous les ordres de Manuel Pellegrini. Il a disputé les neuf rencontres de l’écurie sévillane, et affiche un but et une passe décisive au compteur.

Seulement, il a signé un contrat d’un an seulement, qui se prolongera automatiquement s’il dispute 25 rencontres cette saison. C’est bien parti pour donc. Comme l’explique ABC en Espagne, sa clause libératoire passera aussi à 10 millions d’euros. Un montant relativement abordable pour d’éventuels clubs intéressés, à l’image de l’Inter, qui surveillerait de très près les prestations de l’ancien du Real Madrid…