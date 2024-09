PL : Brighton se fait accrocher par Nottingham Forest

Ce dimanche, la cinquième journée de Premier League se poursuivait avec un duel de haut de tableau entre Brighton (7e, 8 points) et Nottingham Forest (9e, 8 points). Si les Seagulls prenaient le jeu à leur compte et Simon Adingra obtenait la première possibilité (9e), dans la foulée, Carlos Baleba concédait un penalty suite à une légère faute sur Callum Hudson-Odoi. Chris Wood se chargeait alors de transformer la sentence (1-0, 11e). Brighton poussait et allait finalement faire sauter le verrou en fin de premier acte. Sur un centre de Jan Paul van Hecke, Jack Hinshelwood se chargeait d’égaliser (1-1, 42e). Brighton prenait même l’avantage avec un coup franc. Placé sur la gauche à 30 mètres des cages, Danny Welbeck prenait le meilleur sur Matz Sels avec un tir se logeant sur la droite de son but (2-1, 45e).

Classement live Premier League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Chelsea 10 5 6 3 1 1 11 5 6 Newcastle 10 5 1 3 1 1 7 6 7 Brighton 9 5 4 2 3 0 8 4 8 Nottingham 9 5 2 2 3 0 6 4 9 Fulham 8 5 2 2 2 1 7 5 Voir le classement complet

En confiance, l’attaquant anglais était même tout proche du doublé au retour des vestiaires avec un petit numéro dans la surface adverse, mais Matz Sels était vigilant cette fois-ci (50e). Alors qu’on était plus proche d’un troisième but des locaux, Nottingham Forest allait faire mal en contre avec Jota Silva qui était lancé dans le dos de la défense. Bien couvert par Joël Veltman, il servait ensuite Ramon Sosa qui égalisait (2-2, 70e). Finalement, le bonheur était de courte durée pour Nottingham Forest puisque Morgan Gibbs-White était exclu suite à une lourde faute sur Joao Pedro et recevait un second carton jaune (83e). Le coach Nuno Espirito Santo était exclu dans la foulée. Finalement, Brighton poussait, mais cela ne suffisait pas. Les deux équipes se quittent sur un match nul 2-2 qui n’arrange personne.