Le Real Madrid a choisi le remplaçant de Karim Benzema

Erling Haaland et Kylian Mbappé. Si cela ne tenait qu’à Florentino Pérez, ce sont les deux joueurs qui complèteraient l’attaque du Real Madrid, avec Vinicius Junior. Mais, pour des raisons diverses mais évidentes, le président du Real Madrid sait qu’il sera très compliqué d’aligner les deux ensemble, et que même pour en recruter un des deux, ça sera plutôt pour 2024.

La saison compliquée en Liga - les Madrilènes pointent actuellement à 14 points du Barça - et la déculottée infligée par Manchester City ont cependant mis en évidence certaines lacunes dans l’effectif madrilène. Il manque un peu de monde à certains postes, en attaque notamment. Comme l’indique le quotidien AS, c’est désormais très clair pour le Real Madrid : il va falloir recruter un numéro 9 lors de ce mercato estival.

Il fait l’unanimité

Et le média espagnol n’a pas de doutes : c’est Harry Kane qui est l’élu. Au yeux de la direction, mais aussi du staff, et il est clairement devant les autres options comme Gonçalo Ramos ou Dusan Vlahovic. Il faut dire que c’est probablement cet été ou jamais, puisque le joueur a "déjà" 29 ans et son contrat expire dans un an, ce qui met Tottenham dans une situation un peu délicate, avec probable obligation de le laisser filer dès maintenant.

En revanche, cela ne veut pas dire qu’il sera bradé, loin de là. Les Spurs demanderaient toujours 100 millions d’euros pour leur vedette. Un montant jugé abordable par le Real Madrid, mais qui reste tout de même conséquent. L’idée est d’avoir un joueur pour faire concurrence à Benzema la saison prochaine, avant de prendre la place de titulaire dans l’attente d’un éventuel transfert d’Erling Haaland à l’avenir. Mais, comme révélé en exclusivité par nos soins, le Real Madrid aura de la concurrence puisque le PSG est aussi sur le coup…