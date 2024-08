AS Monaco : Adi Hütter ne veut pas s’emballer

L’AS Monaco a humilié le FC Barcelone (3-0) à l’occasion du trophée Joan Gamper en Catalogne. Fort de cette victoire de prestige, Adi Hütter, le coach monégasque savoure mais ne souhaite pas s’enflammer trop vite à l’approche du début du championnat. «Je ne veux pas m’emballer avec le match de ce soir (hier, ndlr). Nous devons encore intégrer nos nouveaux joueurs, et puis il manque encore des joueurs importants comme Aleksandr Golovin et Krépin Diatta. Nous devons aussi enregistrer les retours de Maghnes Akliouche, Soungoutou Magassa et Chrislain Matsima, qui viennent de disputer les Jeux», a expliqué le tacticien autrichien pour le site officiel de l’ASM.

Malgré ces réserves, Monaco a fait le plein de confiance ce lundi face au Barça. Les nouvelles recrues Lamine Camara et Christian Mawissa ont fait le show à Montjuic, en inscrivant, chacun, leur premier but sous le maillot monégasque. Un motif de satisfaction supplémentaire pour le coach de 54 ans qui va pouvoir compter immédiatement sur ses nouveaux joueurs. L’ASM débutera sa campagne 2024/25 en Ligue 1 face à l’AS Saint-Etienne au stade Louis II, ce samedi à 21 heures.