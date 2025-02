Le Stade Rennais lâche ses vérités sur son mercato XXL

Le Stade Rennais sur le podium. Et on ne parle pas de celui de la Ligue 1 puisque les Bretons sont actuellement classés à la 15ème place du classement après un début de saison catastrophique (6 victoires, 2 nuls et 12 défaites en 20 journées). Ils comptent sur Habib Beye, nommé à la tête de l’équipe première la semaine passée, pour relancer la machine. Et cela a plutôt bien commencé puisque son équipe s’est imposée 1 à 0 pour sa grande première face à Strasbourg le week-end dernier. Les Rennais espèrent aussi que les nombreux investissements réalisés sur le mercato vont permettre de remonter la pente. Cet hiver, les pensionnaires du Roazhon Park ont dépensé 74,65 M€ rappelle Sky Italia.

Rennes explique ses choix

Le média italien indique que le SRFC est le troisième club le plus dépensier du monde durant les mois de janvier et février, derrière Manchester City (218 M€) et Al-Nassr (77 M€). Mais les besoins étaient urgents pour l’écurie française, qui a notamment mis la main sur une dizaine de recrues dont Brice Samba, Seko Fofana, Anthony Rouault, Lillian Brassier ou encore Ismaël Koné. Ce mercredi matin, Arnaud Pouille, le président rennais, et Frederic Massara, le directeur sportif, ont fait un bilan face à la presse. Leurs propos sont relayés par nos confrères de RMC Sport. «C’était un mercato nécessaire compte tenu de la situation fin décembre. Frédéric pourra s’expliquer parce qu’il était là cet été et je suis arrivé en octobre. Il y avait pas mal d’ajustement à effectuer», a déclaré Arnaud Pouille.

Il a ajouté : «je suis arrivé dans le cadre d’une stratégie claire avec les propriétaires notamment en termes de nombre de joueurs avec des places qui peuvent être allouées à un certain nombre de jeunes talents. A-t-on anticipé le mercato de juin ? Oui, il y a une partie de ça. il y a des postes doublés mais on retrouve souvent un joueur attendu et un jeune talent juste derrière.» Frederic Massara a abondé dans son sens.« Je confirme. Il y a un joueur en plus dans l’effectif par rapport à avant le mercato. On a voulu saisir des opportunités sur des jeunes joueurs et de jeunes talents. Habib Beye a fait débuter Djaoui Cissé avec un beau succès.» Selon lui, ce marché vital pour sauver la saison du club, qui avait pourtant déjà pas mal investi l’été dernier. Mais plusieurs éléments arrivés durant le dernier mercato n’ont pas fait long feu à l’image de Jota, Leo Ostigard et d’Albert Gronbaek.

Relancer la machine

Massara s’est expliqué sur ces cas précis. «On avait le devoir de sauvegarder des investissements et certains des joueurs qui ne s’épanouissaient pas et avaient un marché encore très vivace autour d’eux. On a décidé de conserver la valeur et de les transférer. On a été lucide et on a voulu apporter ces corrections (…) Ce n’est pas un orgueil personnel si un joueur marche ou non. Un des joueurs qui est arrivé avec beaucoup comme Jota est reparti en récupérant plus que ce qui a été investi cet été. Notre devoir est de conserver la valeur. On doit chercher ça, être lucides et corrects. Toutes les responsabilités, je les prends mais il y n’a qu’un seul intérêt, c’est que l’équipe reparte.»

Pour cela, il compte sur tout le monde, du staff aux joueurs, en passant par tout le monde au club comme l’ont expliqué les dirigeants. «L’objectif est de retrouver de la personnalité et de l’identité. On a retrouvé dimanche dernier sur certains aspects. Le Stade Rennais s’est un peu perdu en conjecture en disant on veut être européen. Ce qui m’intéresse, c’est le match d’après. On a cette vision sur un certain nombre de joueurs formés ou post-formés. Il faut tendre vers ça progressivement.» Le match d’après justement arrive très rapidement. Il s’agira d’un déplacement du côté de l’ASSE, une équipe classée juste derrière Rennes à la 16e place.