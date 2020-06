Odsonne Edouard veut jouer l'Euro avec Moussa Dembélé

Le joueur de la saison 2019-2020 en Ladbrokes Premiership, première division écossaise, est français ! Il joue au Celtic, champion désigné, et se nomme Odsonne Edouard. Prêté par le Paris Saint-Germain au Celtic en 2017 avant d'être acheté 10 millions d'euros l'année suivante, Odsonne Edouard (22 ans) a évolué une saison en Ecosse aux côtés de Moussa Dembélé (23 ans), transféré à l'Olympique Lyonnais à l'été 2018, pour 22 millions d'euros. Odsonne Edouard marche aujourd'hui sur les traces de son aîné, que ce soit à Glasgow, où il vient de conclure une saison à 27 buts et 19 passes décisives avec les Hoops, où en équipe de France Espoirs, pour laquelle il a déjà inscrit 11 buts en 6 matches. Les deux joueurs sont par ailleurs restés très amis et partagent les mêmes ambitions.

Auteur de 48 buts et 18 passes en deux saisons (88 matches) avec le Celtic et 13 buts en 25 matches avec l'équipe de France Espoirs, Moussa Dembélé fait aujourd'hui le bonheur de l'Olympique Lyonnais et s'approche chaque jour un peu plus des Bleus. Odsonne Edouard y pense aussi et croit que le report de l'Euro 2020 est une chance qui peut lui permettre d'être de la partie. «C'est définitivement l'un de mes objectifs de rejoindre l'équipe de France à un moment donné,» a déclaré Edouard au Scotsman. «Maintenant que j'ai une saison de plus devant moi pour faire mes preuves et bien performer avant l'Euro, le report pourrait être positif pour moi. Ce serait fantastique (d'y être)», a-t-il déclaré. A l'Euro, décalé en juin 2021 en raison de la pandémie de covid-19, l'ancien joueur du PSG aimerait ne pas y aller seul. «Je suis toujours proche de Moussa et nous parlons beaucoup. Je suis vraiment content pour tout ce qu'il a accompli avec Lyon. Je ne dirais pas que c'est un rêve pour nous de jouer ensemble pour la France un jour - je dirais plutôt que c'est définitivement un objectif que nous nous sommes fixé», a-t-il ajouté.