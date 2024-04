Le Barça dévoile l’avancée des travaux du nouveau Camp Nou

Depuis le début de la saison, le FC Barcelone doit jouer ses matchs au Stade olympique Lluís Companys de Montjuïc pendant que les travaux du Camp Nou avancent. Sur ses réseaux sociaux, le club catalan a communiqué une vidéo montrant l’état des travaux de son futur stade. Entre les six grues, on peut voir le redressement du premier étage et l’anneau du troisième niveau en construction du Camp Nou.

La suite après cette publicité

Comme le précise Mundo Deportivo, un point de vue « skywalk » va être disponible sur le toit du stade où il sera possible d’admirer le stade et sa pelouse en plongée. Si les travaux devraient se terminer dans les « quatre premiers mois de 2025 » selon le club, l’objectif est de jouer le premier match dans le nouveau stade en fin d’année.