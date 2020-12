Atlético : le retour tonitruant de Yannick Ferreira Carrasco

L'Atlético de Madrid a pris tout le monde à contre-pied. L'hiver dernier, les pensionnaires du Wanda Metropolitano s'étaient mis en quête d'un renfort offensif et ils avaient fait d'Edinson Cavani leur priorité. Mais les échanges avec l'Uruguayen et son entourage n'avaient pas abouti, d'autant que le Paris Saint-Germain fermait la porte à un départ du Matador. Suite à cet échec, les Madrilènes se sont rabattus sur une piste secondaire. À la surprise générale, celle-ci menait à Yannick Ferreira Carrasco.

Un retour gagnant à Madrid

Parti au Dalian Yifang en Chine en février 2018 contre un chèque d'environ 30 M€, l'international belge avait quitté l'Atlético après trois années de bons et loyaux services (entre 2015 et 2018, ndlr). Mais il a été rappelé par les Colchoneros. Un choix étonnant à l'époque pour la presse puisqu'en plus des doutes au sujet de son niveau après un an et demi en Chine, sa relation avec Diego Simeone n'était pas au beau fixe au moment de son départ. Arrivé sous la forme d'un prêt en janvier 2020, le Diable Rouge avait disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps de trouver le chemin des filets une fois et de délivrer deux assists.

Visiblement convaincu par ses prestations et son état d'esprit, Diego Simeone, qui a beaucoup discuté avec le joueur, n'avait pas manqué de souligner ses efforts au début du mois de juillet dernier. «Il fait du bon travail depuis qu’il est revenu au club. C’est un effort énorme qu’il devait faire pour revenir, et il l’a fait. On voit le résultat. Il est redevenu le Carrasco que l’on connaissait, vertical, déterminant vers le but adverse. Il a déjà joué un bon match contre Bilbao (1-1 le 14 juin), et aujourd’hui, c’est sans doute son meilleur match depuis qu’il est revenu (contre le Barça, 30 juin)». Le voir rester définitivement à Madrid était donc le souhait d'El Cholo comme du Belge.

Une meilleure version de Ferreira Carrasco

Un vœu réalisé par l'Atlético le 8 septembre dernier. Les Espagnols auraient déboursé environ 30 millions d'euros pour conserver Yannick Ferreira Carrasco, qui a signé un nouveau contrat de 4 ans. Alternant entre titularisations et entrées en jeu, l'ancien joueur de l'AS Monaco en est à dix rencontres jouées toutes compétitions confondues cette saison (7 en Liga, 3 en Champions League). Hier soir, lors d'un match capital pour la qualification en C1, le joueur de 27 ans a été décisif avec 1 but et 1 assist face à Salzbourg. Déjà buteur face au Bayern Munich le 21 octobre dernier, il a offert la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions à son équipe.

Emballé par son joueur, Diego Simeone a confié après la rencontre : «sa deuxième période a été fantastique. Il doit continuer sur sa lancée, parce que, quand il atteint ce niveau, il devient très important pour nous». Avec 3 buts et 1 assist au compteur, sans compter une influence grandissante au sein de son équipe, Ferreira Carrasco, qui se juge plus mature à présent, est l'un des atouts des Colchoneros cette saison. C'est l'avis de notre confrère espagnol Juan Carlos Navarro (Fichajes). «Je crois que c'est un joueur important pour Simeone, car il apporte de la verticalité à une équipe qui a parfois du mal à attaquer avec clarté. En plus, je le trouve plus régulier à présent. Lors de son premier passage ici, il disparaissait lors des matches, mais là il est plus constant. C'est l'une des clés du bon départ de l'Atlético (1er de Liga)». Il aura certainement l'occasion de confirmer son retour en grâce ce week-end lors du derby face au Real Madrid.