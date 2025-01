La sortie musclée d’Hugo Duro après Valence-Real Madrid

Ce vendredi 3 janvier, Valence s’est incliné sur sa pelouse face au Real Madrid dans une rencontre en retard de la 12e journée de Liga. Si les locaux avaient pris l’avantage en début de rencontre, des buts de Luka Modric (85e) et Jude Bellingham (90+5e) ont permis au Real Madrid de s’en sortir dans la douleur. Buteur pour Valence, Hugo Duro n’a pas caché son mécontentement envers l’arbitrage au micro de la Movistar après la rencontre. « Les voir revenir comme ça fait très mal, surtout après avoir joué à onze contre dix. De plus, aujourd’hui, il semble que l’arbitre n’ait pas voulu donner un coup de pouce en notre faveur. Il n’a pas revu l’action sur l’égalisation, et n’est pas revenu à la faute précédente. »

L’attaquant espagnol a relativisé quelques instants plus tard, expliquant que « nous nous plaignons tous. L’arbitre fait de son mieux. Cela ne nous rendra ni la victoire ni le match nul. Nous devons nous concentrer sur notre travail ». 19e au classement, Valence est en grand danger et la deuxième moitié de saison sera sans doute synonyme de course au maintien pour ce club historique.