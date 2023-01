Oliver Kahn jette un flou dans le dossier Yann Sommer

La suite après cette publicité

Alors que le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach sont en train de chercher une solution dans le dossier Yann Sommer, le président des Bavarois, Oliver Kahn, a évoqué publiquement ce dossier. L’ancien gardien du Bayern Munich, désormais dirigeant, a pris la parole à Offenbach à la réception du Nouvel An de la Ligue Allemande de Football (DFL) en affirmant « qu’ils (les deux clubs, ndlr) sont dans un processus. Je ne peux pas dire à ce stade quelle sera la fin de ce processus. Il n’y a rien de prêt pour une décision.»

Il a d’ailleurs voulu apporter de la confiance à Sven Ulreich, l’actuel remplaçant de Manuel Neuer, qui est forfait jusqu’à la fin de la saison : «nous n’avons pas de problème majeur de gardien de but. En Sven Ulreich, nous avons un gardien de but qui a excellé lorsqu’il a joué. C’est un gardien de but sur lequel vous pouvez absolument compter. Néanmoins, il s’agit de réfléchir s’il arrive quelque chose à Sven Ulreich.»

