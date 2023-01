Steve Mandanda confirme sa retraite internationale

Avant le choc face au Paris Saint-Germain, à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1, l’actualité du Stade Rennais était marquée par la retraite internationale de Steve Mandanda, annoncée par L’Équipe ce samedi matin. S’il s’est montré surpris par ces révélations dans la presse sportive, le gardien de 37 ans a confirmé qu’il arrêtait sa carrière avec les Bleus.

«J’étais surpris de voir ça ce matin. Maintenant c’est vrai que c’est une décision qui a été prise dès la fin de la compétition, j’ai vécu des grands moments avec l’équipe de France. Aujourd’hui, il est temps pour moi aussi, à 37 ans, il y a des jeunes qui arrivent. Cela permet de boucler la boucle avec Hugo (Lloris). C’est avec beaucoup de fierté et d’émotion que j’ai vécu tout ça. Aujourd’hui l’équipe de France s’arrête pour moi. On en a parlé avec Hugo, on est arrivé à la même décision. Moi, ça arrive logiquement, j’ai vécu beaucoup de saisons, je suis aussi plus vieux. C’était le moment, c’était normal d’arrêter», a-t-il expliqué, en conférence de presse.

