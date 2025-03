Elye Wahi règle ses comptes avec l’OM !

Arrivé en terres phocéennes en août dernier, Elye Wahi n’a pas fait long feu du côté de la cité phocéenne. Après une première partie de saison assez médiocre, inscrivant 3 petits buts en 13 apparitions en Ligue 1 et étant souvent critiqué par les supporters, le buteur tricolore a pris la direction de la Bundesliga en janvier. L’OM a plus ou moins réussi à récupérer sa mise de départ, puisqu’il a été vendu pour 25 millions d’euros + 5 bonus, sensiblement ce qui avait été déboursé par l’écurie de Pablo Longoria pour l’arracher à Lens en été.

Pour l’instant, ça ne se passe pas forcément mieux en terres allemandes, loin de là. Il n’a toujours pas marqué en 5 rencontres de Bundesliga, dont une titularisation seulement. « Donnez-lui un peu de temps et de paix. Il a des capacités. Il l’a déjà prouvé dans sa carrière. Nous voulons le laisser arriver en paix. Elye marquera et fera des passes décisives pour nous. Il devrait s’intégrer en paix. Les processus doivent être bons, il doit apprendre à connaître les gars et ses coéquipiers doivent apprendre à connaître ses courses », expliquait en fin de semaine dernière le directeur sportif du club Markus Krösche, réclamant de la patience alors que les supporters de la formation allemande commençaient à grincer des dents.

Il n’a pas eu sa chance

Depuis, Wahi a fait parler de lui sur la twittosphère marseillaise, après avoir liké une publication de Tom Pouilly se vantant d’avoir battu l’Olympique de Marseille ce week-end. Rancunier le Elye ? Dans un entretien accordé à L’Equipe, il est revenu sur son départ de l’OM. « Il y a des discussions avec les dirigeants qui m’ont dit qu’ils ne souhaitaient pas me conserver. À partir de là, c’était à moi de trouver une solution pour pouvoir avancer. Je ne pouvais pas rester dans un club qui ne voulait plus de moi », a d’abord expliqué l’ancien de Montpellier. Puis, il a expliqué ne pas avoir eu la chance de prouver son niveau.

« Je vais vous le dire franchement, j’ai été un peu déçu. Je ne pensais pas que ça allait se finir rapidement comme ça. Quand tu arrives dans un club, tu ne veux pas partir au bout de six mois. Il a fallu envisager autre chose très vite. On a essayé de trouver la meilleure solution. Pour moi, c’était de venir à Francfort. C’est la vie des grands clubs. Il faut montrer tout de suite. Malheureusement, ils ne m’ont pas laissé ma chance, mais ce n’est pas grave. Maintenant, je veux prendre le temps qu’il faut pour évoluer petit à petit », a conclu Wahi, qui aurait donc aimé avoir plus d’opportunités de démontrer ses qualités sous la tunique phocéenne. Désormais, il va devoir rapidement montrer un meilleur visage sur les pelouses allemandes…