CAN 2025 : la somme astronomique pariée par Francis Ngannou sur le sacre du Cameroun

Un pari à la hauteur de l’événement. Francis Ngannou a affiché son soutien aux Lions Indomptables de manière spectaculaire en pariant 210 millions de francs CFA — soit environ 320 000 euros — sur une victoire finale du Cameroun à la CAN 2025, cote fixée à 21. Deux jours avant l’entrée en lice des Lions Indomptables face au Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang ce mercredi soir, le combattant de MMA a partagé sur ses réseaux sociaux son ticket de pari. Un pari audacieux qui pourrait lui rapporter jusqu’à 6,72 millions d’euros en cas de succès.

Devenu l’un des combattants de MMA les mieux payés au monde, Ngannou poursuit une trajectoire exceptionnelle depuis son arrivée en France en 2013, alors qu’il était sans domicile fixe. Son ascension l’a notamment conduit à empocher 9,1 millions d’euros lors de son combat de boxe anglaise face à Tyson Fury en octobre 2023. Sur le plan sportif, le Cameroun fait partie du groupe F, considéré comme le groupe de la mort, avec un premier match contre le Gabon, avant d’affronter le Mozambique dimanche à 20h puis la Côte d’Ivoire le 31 décembre à 20h.