La Juventus donne des nouvelles de Paul Pogba

Les affaires ne s’arrangent pas pour Paul Pogba (29 ans). La Juventus a publié un communiqué médical, ce lundi matin, dans lequel on en apprend plus sur la nouvelle blessure du milieu français, mais aussi sur celle de Leonardo Bonucci (35 ans). « Bonucci a subi un traumatisme contondant à la jambe gauche et son état sera surveillé quotidiennement, tandis que Paul Pogba a subi une blessure légère à l’adducteur de la cuisse droite et a déjà entamé le processus de rééducation visant à reprendre l’activité compétitive », indique la Vieille Dame, après que les deux hommes ont passé des tests dans la matinée.

De son côté, l’AFP en dit plus et avance que Paul Pogba devrait manquer les trois prochaines semaines de compétition. De quoi acter son forfait pour le rassemblement de l’équipe de France, en ce mois de mars, pour affronter les Pays-Bas et l’Irlande dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Absent toute la première partie de saison, Pogba était revenu récemment. Après avoir été écarté du groupe en Ligue Europa pour des raisons disciplinaires, et disputé seulement deux bouts de matchs en Serie A, la Pioche s’est blessée dimanche, à l’entraînement, lors d’une séance de coups francs.

