Juventus : Paul Pogba est déjà sur la sellette !

La suite après cette publicité

C’est loin d’être un retour gagnant… pour le moment. C’est même tout l’inverse ! Revenu à la Juventus l’été dernier après avoir terminé son contrat à Manchester United, Paul Pogba n’a pour le moment disputé que 35 minutes reparties en deux matchs de Serie A depuis le début de la saison. La faute à une blessure au ménisque qu’il a voulu soigner à sa manière afin de participer à la Coupe du Monde, avant de se rendre à l’évidence. Il a dû se faire opérer au genou et a manqué les deux premiers tiers de cet exercice.

Le voilà sur le retour puisqu’il a joué ses premiers matchs le 28 février puis le 5 mars en Serie A. Il aurait dû être au moins sur le banc hier en 8e de finale de Ligue Europa contre Fribourg (victoire 1-0 des Bianconeri), mais il a été écarté du groupe par Max Allegri pour raisons disciplinaires. Le milieu de terrain est en effet arrivé en retard à la mise au vert, à la veille de la rencontre. Pas le genre à transiger avec la discipline, l’entraîneur italien l’a renvoyé chez lui. Il a regardé ses partenaires jeudi soir depuis la tribune.

À lire

Ligue Europa : Manchester United écrase le Real Betis, la Juve et Séville prennent aussi une option sur les quarts, le Shakhtar Donetsk accroché !

La Juventus est frustrée

«Paul est arrivé en retard pour la convocation. Ce n’est pas une question de punition, mais je pense que tout le monde doit respecter les règles. Il était juste de le renvoyer chez lui et de le rendre disponible dès le lendemain» s’est simplement expliqué Allegri en conférence de presse, appuyé dans la soirée Francesco Calvo, le "football officer" du club. «Il y a des règles. La discipline de groupe est fondamentale. Les joueurs les plus emblématiques comme Paul doivent montrer l’exemple pour les autres. Nous ne sommes pas déçus, car il fait des efforts. La décision a été spontanée entre l’entraîneur et le club. L’amende s’appliquera automatiquement.»

La suite après cette publicité

Dans ces déclarations, on comprend qu’il s’agit d’un remontage de bretelles en bonne et due forme, mais la Gazzetta dello Sport fait part d’autres sentiments. Le milieu de terrain de bientôt 30 ans agace en interne. Entre sa thérapie conservatrice du ménisque qui n’a pas fonctionné, son physique abîmé et son salaire le plus élevé de l’effectif (8 M€ par an, plus 2 M€ de bonus), le joueur est dans le viseur de la direction. D’après le journal, son avenir est même menacé à Turin. Sous contrat jusqu’en 2026, le poulpe sait déjà que sa première saison est gâchée, mais il a tout de même une petite pression au-dessus de sa tête. S’il ne corrige pas le tir d’ici juin, le club pourrait être amené à s’en séparer…