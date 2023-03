Juventus : le grand retour de Paul Pogba enflamme l’Italie

La suite après cette publicité

Hier soir, Paul Pogba a fait son grand retour sur les terrains durant un Derby della Mole particulièrement incandescent. En effet, le Français n’a pas joué depuis son arrivée libre en provenance de Manchester United. Opéré du genou au début du mois de septembre après sa blessure au ménisque externe lors d’un stage de pré-saison à Miami, le Français a reçu un terrible coup sur la tête, lui qui a tout fait pour revenir au plus vite et retrouver l’équipe de France avant le Mondial au Qatar. Mais le milieu de terrain avait également dû déclarer forfait pour cette grande fête du football mondial.

Son retour à la compétition était donc particulièrement attendu, et ce depuis très longtemps par la Juventus comme par les tifosi de la Vieille Dame, comme en témoignent les applaudissements chaleureux qu’il a récoltés pendant son échauffement. Alors que les deux équipes se rendaient coup pour coup, avec notamment deux réalisations et une barre de part et d’autre, Massimiliano Allegri a décidé de faire entrer Paul Pogba sur le pré quelques minutes après l’heure de jeu. La Pioche est venu remplacer numériquement Enzo Barrenechea, qui fêtait au passage sa première titularisation avec le groupe professionnel des Bianconeri. Paul Pogba est donc entré en jeu en deuxième période, 220 jours après le seul match qu’il a joué depuis son retour sous le maillot de la Juventus, le 23 juillet à Las Vegas lors d’un amical.

Le «Pogback» à la loupe

Le technicien italien a souhaité redynamiser une équipe turinoise alors en train de subir les assauts de son voisin et rival du Toro. Et dès son entrée sur la pelouse, les supporters ont fait une nouvelle ovation pour le retour de l’enfant prodige au bercail. Le Juventus Stadium a salué la résilience de son milieu de terrain français. Il n’en fallait pas moins pour que les Bianconeri reprennent le contrôle du match et prennent l’avantage dans la foulée. Et si Paul Pogba n’a pas eu un rôle prépondérant dans cette réalisation, son entrée combinée à celle de Federico Chiesa, passeur décisif sur le but de Bremer, a réveillé ses partenaires, en perte de vitesse depuis plusieurs minutes. Malgré un manque criant de repère avec ses coéquipiers le Français, symbolisé par sept pertes de balles en un peu plus de 20 minutes, l’important était ailleurs.

Et la Gazzetta dello Sport ne s’y trompe pas. Le média italien, même s’il reconnaît une partition en demi-teinte de l’international tricolore, ne peut cacher sa joie de revoir un des artistes du championnat italien sur le pré. «La Pieuvre ne s’est distinguée que par un tir extérieur repoussé par Singo et par le fait d’avoir trouvé la bonne position au milieu du terrain : 14 ballons joués, 4 duels dont 3 gagnés, 2 duels aériens tous deux en sa faveur. Bien sûr, Pogba, le vrai, a encore un long chemin à parcourir. Mais c’est un fait qu’Allegri l’a fait entrer alors que le match était dans le vif du sujet, encore à 2-2 - un risque, et une preuve de confiance -, et c’est avec lui sur le terrain que la Juve a pris le Derby della Mole de son côté du Pô», ont notamment commentés nos confrères du média transalpin. Une première intéressante couronnée par un succès ô combien important donc.

De bon augure pour la suite

«Pogba a bien fait, on attendait son retour depuis longtemps. C’est un jour spécial : Alex Sandro a fait 300 apparitions, Szczesny en a atteint 200. C’était les anniversaires de Milik et Kean : bref, il y avait la bonne ambiance pour célébrer et accueillir Pogba de la meilleure façon possible», a confié de son côté Massimiliano Allegri après la rencontre. Même son de cloche pour Nicolo Fagioli, également très enthousiaste. Le milieu de terrain turinois a d’abord posté une story sur son compte Instagram pour souhaiter un bon retour à son coéquipier puis il a sorti une photo sur laquelle on pouvait le voir, plus jeune, en train de faire un selfie avec Paul Pogba. Un souvenir qui a également fait le bonheur des supporters de la Juventus.

Un retour à la compétition salvateur pour Paul Pogba, lui qui a vécu un exercice 2022-2023 cauchemardesque pour l’instant. Outre sa blessure au genou, l’affaire d’extorsion de fonds, dont il a été l’un des protagonistes bien malgré lui, a également fait couler beaucoup d’encre. Il était donc l’heure de mettre toutes ces histoires derrière lui pour reprendre sa marche en avant avec un club qu’il connaît très bien, pour avoir notamment atteint la finale de la Ligue des Champions en 2015. Le Français aperçoit enfin la lumière au bout du tunnel avec peut-être à la clé une finale en Ligue Europa cette année ? C’est tout le mal qu’on lui souhaite.