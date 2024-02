Le Barça va se débarrasser de 4 stars pour 200 M€, l’AC Milan a trouvé son nouveau stade

Les Blaugranas doivent vendre

Le FC Barcelone part dans tous les sens ces dernières semaines. Comme le rapporte le quotidien AS ce samedi, le Tribunal National espagnol a condamné le Barça à payer 23 M€ pour avoir versé "frauduleusement" des sommes d’argent à des agents de joueurs au cours de la période 2012/2015. Le club va tenter de faire appel. Un coup dur pour un club qui est déjà dans une situation financière délicate. Alors, selon les informations de Marca, les Blaugranas vont mettre un bon nombre de stars sur le marché des transferts pour remplir les caisses cet été. Le club doit trouver 100 millions d’euros minimum pour espérer pouvoir se renforcer. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Araujo, Fermín, Cubarsí, Ferran et Balde sont considérés comme intouchable. Les trois joueurs qui ont les meilleures chances de partir, si une vente est finalement décidée, sont Koundé, Christensen et Raphinha d’après le média. De son côté, Frenkie De Jong veut absolument se trouver une porte de sortie au prochain mercato. Manchester United serait toujours sur le coup à en croire les tabloïds anglais. En tout cas, si ces joueurs sont amenés à quitter la Catalogne, les ventes rapporteraient plus de 200 millions d’euros aux Barcelonais.

L’AC Milan déménage

En Italie, la Gazzetta Dello Sport nous dévoile le plan de l’AC Milan pour le futur nouveau stade qui aura la lourde tâche de succéder à San Siro. Le club a acquis ce jeudi un terrain dans le sud-est de la ville, pour construire sa nouvelle enceinte. D’après la Gazzetta Dello Sport, cet achat a coûté près de 40 millions d’euros pour les Rossoneri, un record pour un bout de terrain de 256 000 m2. À la fin du mois, le Conseil municipal de Milan, les représentants de la Région et de la Métropole, vont se réunir pour discuter du projet de l’AC Milan. Ils voteront pour accorder, ou non, un permis de construire. Les septuples champions d’Europe souhaiteraient construire un stade de 70 000 places pour une inauguration en 2028. Le premier match dans ce nouveau stade pourrait avoir lieu en 2029 pour le 130ème anniversaire du club.

L’OM au début d’une mini-crise

Réduit rapidement à dix, l’OM a été accroché à domicile face à une équipe de Metz valeureuse, un but partout. Ce résultat passe très mal du côté des quotidiens régionaux phocéens. Gennaro Gattuso a reconnu qu’il y avait de la frustration, que Marseille doit faire bien mieux. «On peut parler d’une mini-crise. On ne gagne pas depuis cinq matches et ça peut sembler utopique de parler de cette quatrième place. Mais si je ne crois pas à cet objectif, je rentre à la maison», a déclaré le technicien italien. Pour La Provence, l’OM est «toujours aussi pathétique dans le jeu. De quoi déclencher la colère des supporters.» En effet, le Vélodrome a lancé une énorme bronca contre les joueurs. Du côté du Phocéen on peut lire que « les supporters ont tenu leur rôle toute la rencontre en chantant et en poussant les marseillais, niveau spectacle, il n’y avait encore pas grand-chose à se mettre sous la dent. » Il va falloir se ressaisir à Marseille.