Vinicius Junior réagit au verdict de la justice espagnole

Victime d’insultes racistes le 21 mai dernier à Mestalla, Vinicius Junior vient de voir la justice espagnole condamner à huit mois de prison les trois individus coupables de ces insultes. Une vraie avancée dans la lutte contre le racisme. Et forcément, le joueur du Real Madrid a apprécié.

« Beaucoup m’ont demandé de l’ignorer, beaucoup d’autres ont dit que mon combat était vain et que je devais simplement « jouer au football ». Mais comme je l’ai toujours dit, je ne suis pas victime de racisme. Je suis un bourreau des racistes. Cette première condamnation pénale dans l’histoire de l’Espagne n’est pas pour moi. C’est pour tous les noirs. Puissent les autres racistes avoir peur, avoir honte et se cacher dans l’ombre. Sinon, je serai là. Merci à la Liga et au Real Madrid d’avoir contribué à cette conviction historique. Plus à venir… », a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.