Zinedine Zidane ne veut pas revenir au Real Madrid !

La trêve internationale ne tombe pas si mal pour le Real Madrid. Depuis le début de la saison, le club merengue ne fait que traverser des zones de turbulences. Tout avait pourtant bien commencé avec un succès en Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta. La suite a été moins glorieuse. L’équipe de Carlo Ancelotti a perdu son équilibre, n’a pas réussi à remplacer Toni Kroos et l’adaptation de Kylian Mbappé fait de plus en plus jaser.

La suite après cette publicité

Ancelotti sur la sellette

La situation s’est tendue depuis que la Casa Blanca a enchaîné deux cuisants revers au Bernabéu : face au rival barcelonais (0-4) et contre l’AC Milan en Ligue des Champions (1-3). Dans les coursives du Bernabéu, ça se tend aussi. Florentino Pérez ne comprend toujours pas pourquoi Jude Bellingham est à la peine et surtout pourquoi Mbappé affiche une forme physique loin d’être optimale. Autant de questions qui ont accouché des premières rumeurs sur un potentiel départ d’Ancelotti.

Florentino Pérez l’a prouvé par le passé, il sait se montrer intraitable même avec les hommes qui ont fait les plus grands succès du Real Madrid. Embauché par le géant espagnol en 2013, Ancelotti avait remporté la tant attendue dixième Ligue des Champions du club dès sa première saison, avant de se faire limoger un an plus tard, en 2015. Revenu en 2021 et vainqueur de deux nouvelles C1 (en 2022 et 2024), « Carletto » sait donc pertinemment que son président n’hésitera pas à actionner son siège éjectable en cas de besoin.

La suite après cette publicité

Zidane rêve toujours des Bleus

Pour le remplacer, les médias espagnols avaient même deux candidats déjà trouvés. Le premier est Xabi Alonso. Jeune entraîneur à succès, l’ancien milieu de terrain a rempilé pour une deuxième saison avec le Bayer Leverkusen, mais il ne restera pas plus longtemps en fin de saison. L’autre nom cité est celui de Zinedine Zidane. ZZ est le coach des trois C1 consécutives et a déjà joué les pompiers de service en revenant sur le banc merengue (2019-2021) un an après son départ.

Mais d’après Mundo Deportivo, le champion du monde 98 ne serait pas tenté par un énième come-back. L’information est bien évidemment à prendre avec des pincettes puisque MD reste un média pro Barça. Toujours est-il que le journal catalan assure que Zidane conserve d’excellentes relations avec Pérez (qui l’a invité à la présentation de Mbappé) et vit toujours à Madrid, mais qu’il attendrait toujours le poste qu’il convoite depuis plusieurs années : celui de sélectionneur de l’équipe de France.