AC Milan : 500 buts en carrière pour Ibrahimovic

C’était un palier qui lui tenait à coeur de franchir. La semaine dernière, déjà, Zlatan Ibrahimovic avait l’occasion d’inscrire son 500ème but en carrière en club. Mais face à Bologne, le géant suédois avait raté un penalty et donc l’occasion de passer cette barre symbolique.

Cette fois-ci, Zlatan n’a pas manqué l’occasion. Ce dimanche face à Crotone, l’ancien attaquant du PSG a ouvert le score et a enfin passé la barre des 500 buts en club. Son 82eme but avec l’AC Milan. Il n'y a qu'avec le PSG qu'il en a marqué plus (156) dans sa carrière.