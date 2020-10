Ligue 1 : le PSG se fait plaisir à Nîmes malgré les absents

Sans Bernat, Kurzawa, Pereira, Draxler, Icardi, Kehrer, Marquinhos, Verratti, Neymar et Di Maria, le PSG a réussi à aller gagner 4-0 à Nîmes, qui a tout de même joué l'essentiel de la rencontre à dix contre onze après l'expulsion de Landre (12e). Un doublé de Mbappé, un but de Florenzi et de Sarabia ont suffi au club parisien, qui profite de cette 5e victoire consécutive pour prendre la tête de la Ligue 1 grâce à une meilleure différence de buts sur le Stade Rennais, auteur d'un nul à Dijon un peu plus tôt dans la journée.

Pourtant la soirée avait mal démarré puisque Paredes devait céder sa place dès la 11e minute après avoir ressenti une pointe derrière la cuisse droite. Après avoir buté sur Reynet, Mbappé trouvait la mire après une passe magnifique de Rafinha (0-1, 32e). Longtemps, le gardien nîmois et ses montants (deux poteaux de Florenzi et une barre transversale de Kean) ont maintenu un semblant de suspense, avant que Florenzi (0-2, 78e), Mbappé (0-3, 83e) et Sarabia (0-4, 88e) ne durcissent le score. Il faut maintenant penser à mardi soir en Ligue des Champions et la réception de Manchester United.

