Manchester United : Getafe a pris une décision forte avec Mason Greenwood

Ce fut l’un des transferts les plus polémiques de l’été. Blacklisté à Manchester United suite à son affaire de violences conjugales, l’attaquant anglais a posé ses valises dans la banlieue sud de Madrid il y a quelques mois. Ce qui a fait couler beaucoup d’encre en Espagne, où de nombreux supporters n’ont pas apprécié de voir un joueur avec un tel passif débarquer. Il est ainsi régulièrement sifflé et insulté lors des rencontres de Getafe à l’extérieur.

Mais le joueur formé à Manchester United semble plutôt faire la sourde oreille face à tout ce bruit médiatique et il se relance plutôt bien chez nos voisins ibériques. En 9 rencontres de Liga, dont 6 en tant que titulaire, il a inscrit un but et délivré 3 passes décisives, lui qui évolue généralement en tant qu’ailier gauche dans le onze de Pepe Bordalas.

Des discussions déjà en cours

Des premiers pas convaincants qui vont pousser Getafe à le garder, comme le confie le journal AS ce lundi. Le média indique que le club madrilène va tout faire pour le conserver, et il estime qu’il a parfaitement répondu aux attentes. Des discussions ont déjà eu lieu avec la direction de Manchester United, qui suit aussi les prestations de son joueur de très près.

Getafe espère pouvoir au moins compter sur l’Anglais pour une saison supplémentaire, sous forme de nouveau prêt dans le cas où un transfert définitif venait à être compliqué pour des raisons financières. Reste à voir quelles seront les intentions de l’état-major mancunien, qui pourrait profiter de la revalorisation de son joueur pour en tirer un joli chèque en le vendant à Getafe. Ou à un autre club avec plus de pouvoir d’achat…