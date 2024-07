Uruguay : l’incroyable coup de gueule de Marcelo Bielsa contre la Copa América et le CONMEBOL !

Il n’a jamais eu la langue dans sa poche. Adulé par de nombreux suiveurs du football, Marcelo Bielsa est considéré par beaucoup comme une légende de ce sport. Que cela soit par son style ou par ses prises de position tranchées, le sélectionneur de l’Uruguay était encore attendu lors de cette Copa América. Et après une campagne honorable qui s’est achevée en demi-finale et une sortie face à la Colombie (1-0), la Celeste a connu une fin de rencontre houleuse avec notamment plusieurs joueurs uruguayens qui sont allés régler leurs comptes en tribunes avec des supporters colombiens. Près de 48 heures après l’élimination de l’Uruguay, Marcelo Bielsa a livré une conférence de presse explosive. En effet, ce vendredi soir, l’ancien sélectionneur de l’Argentine a poussé un énorme coup de gueule contre une enquête qui va être menée contre plusieurs de ses joueurs suite aux débordements de fin de match. Bielsa a alors accusé certains joueurs de complicité : «la seule chose que je peux dire, c’est que les joueurs ont réagi comme l’aurait fait n’importe quel être humain. Si on s’en prend à votre femme, à votre mère, à un bébé, à une épouse, une soeur… que faites-vous ? Vous demandez-vous vraiment si on va sanctionner ceux qui prennent leur défense ? Il y a un certain niveau de complicité. Parce que les questions posées se placent également du côté de la complicité. C’est à vous de le dire, ce n’est pas à moi de le dire.»

Loin d’avoir calmé la tension palpable dans la salle de conférence, le coach de 68 ans a encore haussé le ton face à l’organisation de cette Copa América à la sauce USA. Et pour lui, les installations américaines étaient loin d’être au niveau. De lourdes accusations contre la CONMEBOL et les dirigeants de la structure régente du football américain ont alors été prononcées : «ils ont fait une conférence de presse pour dire que les pelouses étaient parfaites, que les terrains d’entraînement étaient parfaits. J’ai toutes les photos qui prouvent que c’est un mensonge. C’est un tissu de mensonges ! Les Nord-Américains te disent qu’ils te donnent un terrain parfait, installé trois jours avant. Mais je sais quelle tête a le terrain. Vous n’avez pas votre mot à dire, sinon ils vous menacent ! Ils ont dit à Scaloni "tu as déjà parlé une fois, ne le refais plus", alors que lui-même estimait avoir dit tout ce qu’il avait à dire. Tout le monde est menacé. Excusez-vous (les organisateurs du tournoi, ndlr) ! Les organisateurs auraient juste à dire 'nous avons commis telle erreur, nous en sommes responsables, nous assumons’. La sanction ne devrait pas être pour les joueurs mais pour ceux qui les ont forcés à agir de la sorte. Ils n’avaient pas le choix.» Nul doute que ces propos risquent de lui créer de nombreux problèmes…