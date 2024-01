Vidéo : quand Paul Pogba s’entraîne aux arts martiaux

Les derniers mois de Paul Pogba ont été cauchemardesques. Victime de menaces et de tentatives d’extorsions en 2022, «la Pioche» avait également été contrôlé positif à la testostérone le 11 septembre dernier, avant de voir une suspension de 4 ans être requise contre lui par le parquet antidopage italien. Et alors que l’international français (91 sélections, 11 buts) ne sera fixé que le 15 février au plus tôt, ce dernier se tient encore en condition physique.

Dernièrement, le milieu de terrain de 30 ans était apparu dans des vidéos auprès de la sélection guinéenne qui se préparait à la CAN 2023. Ce lundi, une nouvelle vidéo de l’ancien de Manchester United fait le tour de la toile. On y voit Pogba en train de s’entraîner aux arts martiaux. Distribuant directs, coups de coude ou encore coups de pied sautés, le natif de Lagny-sur-Marne semble affuté !