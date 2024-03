Barça : le beau compliment de Xavi au PSG

Les questions sur le Paris Saint-Germain commencent à abonder lors des conférences de presse de Xavi. Le quart de finale de Ligue des Champions approche et la presse veut connaître les premières impressions du coach blaugrana sur le club francilien. Et à l’instar de ce qu’avait déclaré Luis Enrique sur les joueurs du Barça, Xavi a fait pareil avec les Rouge et Bleu.

« Ils auraient de la concurrence, mais beaucoup d’entre eux pourraient jouer ici. Ce sont deux équipes très proches l’une de l’autre », a-t-il confié en conférence de presse… sans que les médias locaux lui reprochent de manquer de respect au Barça.