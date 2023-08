Le LOSC s’offre Ignacio Miramón

C’est officiel, le LOSC s’offre la pépite argentine Ignacio Miramón. Le milieu de terrain arrive de Gimnasia, équipe du championnat argentin, et a signé un contrat de 5 saisons avec l’écurie du nord de la France. Il a coûté un montant environnant les 6 millions d’euros au club nordiste.

« Je suis très content. J’avais le rêve depuis tout petit de signer dans un grand club comme le LOSC. Maintenant j’y suis et je suis vraiment heureux. Le LOSC a été champion il y a peu de temps et vient de terminer 5ème. C’est forcément un grand moment pour moi. Venir en Europe, pour tous les joueurs argentins est une grande expérience. Mon objectif ? Donner le meilleur de moi-même et être meilleur de match en match », a lancé le joueur dans le communiqué du club.