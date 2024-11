Real Madrid : Kylian Mbappé s’éclate avec… Eden Hazard

Exempté d’Equipe de France par Didier Deschamps, Kylian Mbappé ne s’ennuie pas pour autant lors de cette trêve internationale. Après avoir passé quelques heures à Paris en compagnie d’Achraf Hakimi pour des sessions de Padel et autres chichas, le numéro 9 du Real Madrid était revenu dans la capitale espagnole. La Casa Blanca et le champion du monde 2018 nourrissent allègrement les médias et le grand public d’images de sessions d’entrainement du joueur.

Néanmoins, Kylian Mbappé continue de prendre du bon temps. Pas question de voyage en Suède, mais plutôt de sessions de Karting enflammées avec Eden Hazard dans le complexe de Carlos Sainz, ancien champion du monde de Rally et père du pilote de Formule 1 Carlos Sainz Jr. Pour la petite histoire, Mbappé a d’ailleurs terminé, au volant de son kart, 3e et derrière l’ancienne star de Chelsea et du LOSC qui a, rappelons-le, connu une expérience catastrophique au Real Madrid.