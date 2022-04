OM : William Saliba chambre encore Dimitri Payet

Déjà taquin après le magnifique but de Dimitri Payet lors du quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, William Saliba (21 ans) s'est une nouvelle fois payé le meneur de jeu olympien lors de l'émission «Le Vestiaire spécial OM», diffusé sur RMC Sport ce lundi.

Au cours de cet extrait, William Saliba dévoile ainsi la meilleure façon d'énerver son coéquipier Dimitri Payet... : «quand on dit avant le match qu'on va taper l'équipe en face, il n'aime pas, il jette les chaussures parce qu'il n'aime pas qu'on parle avant le match», assure ainsi le numéro 2 marseillais. Et l'ancien international, finaliste de l'Euro 2016, répond souvent de la même manière d'après le défenseur des Phocéens : «quand on le taquine trop, il aime bien nous rappeler qu'il a fini 17e au Ballon d'Or. Mais respect, faut le faire».