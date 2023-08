Chuba Akpom va finalement rejoindre l’Ajax Amsterdam

C’est une volte-face qu’aurait sûrement préféré éviter le RC Lens. Alors qu’un accord tripartite avait été trouvé par le club artésien avec Middlesbrough et Chuba Akpom, l’attaquant de 27 ans ne rejoindra finalement pas les Sang et Or, qui n’ont pas apprécié les méthodes de l’entourage du joueur, comme nous vous le révélions en exclusivité ce dimanche. Pour rappel, la visite médicale était même programmée ce lundi à la Gaillette.

Finalement, le meilleur buteur de la dernière saison de Championship devrait finalement rejoindre l’Ajax Amsterdam. En effet, selon nos informations, l’ancien d’Arsenal rejoindra la capitale néerlandaise pour les cinq prochaines saisons et va s’engager contre 14 millions d’euros dont 2 en bonus. Un joli coup pour les Amstellodamois qui mettent la main sur un buteur prolifique qui aurait pu beaucoup apporter au RC Lens.