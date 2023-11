Qualifs Euro 2024 : accroché par l’Arménie, le Pays de Galles s’éloigne d’une nouvelle qualification

Le rêve d’une troisième qualification de suite à l’Euro s’effrite pour le Pays de Galles. En déplacement à Yereven pour y défier l’Arménie ce samedi, les joueurs de Rob Page n’ont pas trouvé mieux que de repartir avec un point (1-1). Surpris par l’ouverture du score de Zelaryan en début de rencontre (5e), les Dragons ont réagi juste avant la pause grâce à un but contre son camp de Tiknizyan (45+2e).

Au classement, ce résultat ne fait les affaires de personne. Deuxièmes avec 11 points, les Gallois restent tributaires de la Croatie, troisième (10 points) avec un match en moins et en déplacement chez la Lettonie, dernière du groupe. Pour l’Arménie, il ne devrait pas non plus y avoir d’exploit. Avec 8 points, les joueurs d’Alexandre Petrakov n’ont plus leur destin en main.