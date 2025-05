Naples : Aurelio De Laurentiis annonce la probable arrivée de Kevin De Bruyne !

Alors que Naples est devenu une immense fête à ciel ouvert depuis le sacre du Napoli en Serie A ce vendredi, le 4e de l’histoire du club, Aurelio De Laurentiis est déjà aux affaires pour réussir l’un des plus beaux coups mercato de l’histoire des Napolitains. La rumeur court depuis un moment : Kevin De Bruyne devrait rejoindre Naples, et ce ne sont pas les déclarations du président napolitain qui vont éloigner cette possibilité.

La suite après cette publicité

«Est-ce que De Bruyne soulèvera aussi la coupe ? Probablement oui. Je sais qu’il a déjà dû acheter une belle villa. Ce matin, j’ai pris contact avec lui, sa femme et son fils, et c’était magnifique : un trio familial fantastique», a déclaré Aurelio De Laurentiis au micro de TG Sport ce lundi. De Bruyne et Lukaku, l’attaque des Napolitains va parler avec l’accent belge l’an prochain !