Real Madrid : Eduardo Camavinga présente son nouveau maillot

Eduardo Camavinga (18 ans) est la nouvelle recrue du Real Madrid. Le jeune milieu de terrain a quitté le Stade Rennais, son club formateur, contre un transfert estimé à 30 M€, un montant pouvant atteindre 40 à 45 M€ en fonction des bonus activés. Après la trêve internationale, c'est aujourd'hui qu'il était présenté par son nouveau club.

«Je suis très heureux et fier d'être ici. Je tiens à remercier le président du Real Madrid et ma famille, car ils m'ont permis d'être là. S'il y a quelques années, on m'avait dit que je serais ici... Hala Madrid !», a ponctué tout souriant le nouveau numéro 25 de la Casa Blanca en conférence de presse.