Neymar souffre le martyre…

En octobre dernier, lors d’une confrontation face à l’Uruguay avec le Brésil, Neymar était victime d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. Une blessure, très grave, encore plus quand on connait la fragilité de la star d’Al-Hilal. Mais l’ancien meneur de jeu du Paris Saint-Germain fait tout pour revenir le plus vite possible.

Par le biais d’une vidéo, disponible sur YouTube, Neymar Jr donne de ses nouvelles sur la chaîne NR Sports. Sur celle-ci, on peut apercevoir le Brésilien en souffrance, couché sur un lit. «Ça fait mal… Nous ne pouvons pas imaginer à quel point. Mais la plus grande douleur est d’être temporairement hors combat. Mais il revient, avec la foi en Dieu et avec la force qu’il a reçue des messages que vous avez tous envoyés. Nous comptons les jours…», peut-on lire en description. À voir si le natif de Mogi das Cruzes parviendra à revenir avant l’été prochain…