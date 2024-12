CdF, Lens : Will Still annonce un forfait de taille face au PSG

Les 32es de finale de la Coupe de France débutent ce soir, mais l’affiche de ce tour est programmée dimanche soir. Lens-PSG, un match XXL pour terminer l’année. Et malheureusement pour les Sang et Or, deux éléments ne pourront pas disputer ce match. Le premier est Rémy Labeau-Lascary qui s’est gravement blessé au genou. Et le deuxième est le portier Brice Samba.

« Rémy s’est pété les croisés, Brice Samba s’est foulé la cheville donc ne sera pas dans le groupe dimanche », a déclaré Will Still ce vendredi en conférence de presse.