Le PSG va résilier le contrat de Juan Bernat pour régler le cas Kolo Muani

Le dossier Randal Kolo Muani est en passe d’être réglé. L’attaquant attendait que le PSG trouve une solution pour qu’enfin son prêt du côté de la Juventus soit officialisé. Le club de la capitale avait déjà atteint son quota de joueurs prêtés à l’étranger (6). Outre le dossier Cher Ndour qui devrait être vendu pour régler la situation de Milan Skriniar, prêté à Fenerbahçe, la solution viendra également de Juan Bernat.

Prêté en début de saison à Villarreal, le latéral gauche ne reviendra pas au PSG, où de toute manière son contrat se terminait en juin prochain. D’après les informations de Sky Sport Italia, le PSG a résilié son engagement auprès de l’Espagnol, de sorte qu’il ne soit plus considéré comme un joueur prêté à un club étranger. L’information sera très prochainement officialisée. À la place Bernat a signé pour six mois à Villarreal et libérera la place manquante à Kolo Muani.