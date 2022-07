Euro 2022 (F) : les Pays-Bas dominent le Portugal

Après leur match nul face à la Suède lors de la première journée C, les Pays-Bas avaient à cœur de se reprendre face au Portugal qui avait aussi été tenu en échec face à la Suisse. Dans un match riche en buts, comme depuis le début de la compétition, les Néerlandaises ont fini par l'emporter (3-2).

Rapidement, la formation néerlandaise, emmenée par le coach anglais Mark Parsons, menait au score et de deux buts grâce à Egurrola D et Van der Gragt. Mais les Portugaises finissaient par revenir au score assez logiquement et rapidement grâce à Costa et Silva. Le sort de la rencontre s'est joué à l'heure de jeu puisque van de Donk D. inscrivait le but victorieux (3-2). Les Pays-Bas prennent la tête du groupe avec 4 points.