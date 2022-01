OM - Lille : les compositions sont tombées

La 21e journée de Ligue 1 se termine avec un choc entre l'Olympique de Marseille et Lille. A domicile, les Phocéens s'organisent en 3-2-2-3 avec Pau Lopez dans les cages. Devant lui, William Saliba, Duje Caleta-Car et Luan Peres forment la défense. Boubacar Kamara, Gerson, Mattéo Guendouzi et Pol Lirola se retrouvent au milieu tandis que Cengiz Ünder et Dimitri Payet accompagnent Arkadiusz Milik en attaque.

De son côté, Lille s'établit en 4-4-2 avec Ivo Grbic comme dernier rempart derrière Zeki Çelik, José Fonte, Sven Botman et Reinildo. Benjamin André et Amadou Onana forment le double pivot tandis que Renato Sanches et Jonathan Bamba prennent les couloirs. Enfin, Burak Yilmaz et Jonathan David sont associés en attaque.

Les compositions

Olympique de Marseille : Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Kamara, Guendouzi, Gerson, Lirola - Ünder, Milik, Payet

Lille OSC : Grbic - Çelik, Fonte, Botman, Reinildo - Sanches, Onana, André, Bamba - David, Yilmaz