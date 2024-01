OM - Strasbourg : les compositions officielles

Le championnat reprend ses droits après plus de trois semaines de coupure pour cause de trêve hivernale. Au programme de ce match d’ouverture de la 18ème journée de Ligue 1, un duel alléchant entre l’OM et le RC Strasbourg, à 21h, sur la pelouse de l’Orange Vélodrome. Actuels sixièmes au classement du championnat (27pts), les Marseillais restent sur une excellente série de six matches sans la moindre défaite (4V, 2N), mème si l’année 2023 s’est terminée avec un partage des points contre le MHSC (1-1). Une dynamique qui a permis aux protégés de Gennaro Gattuso de revenir à seulement six points du podium dans l’élite. En cas de succès ce vendredi, le club phocéen peut mettre la pression sur ses concurrents directs. En face, les Alsaciens ont réalisé un début de saison délicat, loin des attentes initiales des dirigeants du club, mais ont retrouvé des couleurs avant la trêve. Et pour cause, grâce à une série de trois victoires consécutives, les hommes de Patrick Vieira sont désormais revenus au classement (9e, 23pts) et ont leur adversaire du soir dans le viseur.

La suite après cette publicité

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h. Pour cette première journée de championnat de cette nouvelle année, Gennaro Gattuso, confronté à de nombreuses absences pour cause de CAN, mise sur la continuité en maintenant son système de jeu articulé en 3-5-2. Le technicien transalpin a en effet décidé de titulariser Vitinha en pointe, associé à Pierre-Emerick Aubameyang, sur un nuage avant la trêve. Les deux attaquants seront épaulés par le milieu de terrain composé du jeune Bilal Nadir, Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout. Michael Murillo et Jonathan Clauss occupent les rôles de pistons, alors que Bamo Meité, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi sont logiquement alignés en défense. De son côté, Patrick Vieira aligne son système de jeu préférentiel, le 4-3-3. Suite à l’absence d’Emanuel Emegha pour cause de blessure, Kevin Gameiro est aligné en pointe de l’attaque et sera soutenu par Angelo Gabriel et Dilane Bakwa.

Composition des équipes :

OM : Pau Lopez - Meïté, Gigot, Balerdi - Clauss, Nadir, Kondogbia, Veretout, Murillo - Vitinha, Aubameyang.

La suite après cette publicité

RC Strasbourg : Sels - Guilbert, Perrin, Sylla, Senaya - Sissoko, Mwanga, Diarra - Bakwa, Gameiro, Angelo.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent jusqu’à 90€ offerts et 10€ sans dépôt avec le code FM10 pour parier sur la rencontre OM-Strasbourg.