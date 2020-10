MU : Anthony Martial déjà conquis par Edinson Cavani

Pour la première fois depuis son arrivée à Manchester United, Edinson Cavani est entré en jeu samedi dernier lors du choc face à Chelsea (0-0). Si ce match n’a tout bonnement pas tenu toutes ses promesses, il a toutefois permis à l’Uruguayen de disputer ses trente premières minutes sous ses nouvelles couleurs. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain discret durant cette dernière demi-heure, n’a cependant eu besoin que de deux petites minutes pour se créer une opportunité de but.

Si il n’a pas été décisif lors de sa première entrée, le Matador a déjà conquis bon nombre de ses partenaires, parmi lesquels Anthony Martial. Au cours d’une interview accordée au club, l’attaquant français des Red Devils s’est montré très élogieux envers son nouveau partenaire offensif.« C’est vraiment un grand joueur. Il l’a démontré tout au long de sa carrière et j’espère qu’il réussira à nous aider aussi. Lorsqu’un joueur est au repos, ça permet de nous assurer qu’il ne perd pas en qualité. C’est particulièrement important pour l’équipe» a-t-il ainsi mentionné. Edinson Cavani aura lui très certainement l’occasion d’ouvrir son compteur but ce dimanche lors du choc contre Arsenal à Old Trafford.