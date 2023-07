JT Foot Mercato : ça va bouger au FC Barcelone !

C’est le feu au Barça

Hier les Blaugrana ont étrillé le Real Madrid 3-0 à Dallas lors du Soccer Champions Tour. Et qui a marqué le premier but du match ? Ousmane Dembélé. On vous annonçait hier que le Français devrait rejoindre le Paris Saint-Germain, sa clause est de 50 millions d’euros jusqu’au 1er août, c’est à dire mardi prochain. Passé ce délai elle doublera et sera donc de 100 millions donc le PSG ne devrait pas trop trainer. Mais après leur écrasante victoire d’hier, Xavi est venu confirmer toute la confiance que le Barça porte à Dembouz, en conférence de presse : «J’ai déjà dit à de nombreuses reprises que, pour moi, il a le potentiel pour être le meilleur au monde à son poste. Il est capital. Je lui donne beaucoup de confiance et il m’en donne. Nous ne pouvons pas contrôler le marché. Il y a des clauses et c’est la décision du joueur. Je le vois heureux et c’est à lui de décider.» Le coach catalan a quand même précisé que le marché était incontrôlable, donc la décision du joueur devrait prochainement mettre un terme à ce feuilleton. Autre dossier pour le Barça: le destin de Franck Kessié. Auteur d’une première saison assez correcte avec Barcelone, même s’il n’a pas eu énormément de temps de jeu, le milieu de terrain ivoirien est poussé vers la sortie afin d’équilibrer un peu plus la masse salariale; et surtout de pouvoir inscrire les nouvelles recrues en Liga. Si l’Arabie saoudite avait l’air bien intéressée par l’ancien milanais, c’est la Juventus qui semble être la mieux placée dans ce dossier. Mais hier Jijantes a tout de même rappelé que l’intérêt du Barça pour Giovanni Lo Celso pourrait entraîner un deal avec Tottenham. Un échange avec Franck Kessié ou Clément Lenglet, qui a été prêté aux Spurs la saison dernière et qui est toujours dans la liste des indésirables, est bien envisagé. Autre indice qui montre que le Barça ne compte plus sur Kessié : il n’a eu le droit à aucune minute lors du Clasico face au Real hier soir, et Xavi a même préféré faire entrer à sa place la jeune pépite Fermin Lopez, auteur d’un but et d’une passe décisive magnifique. Pourtant on rappelle que c’est bien Kessié qui avait inscrit le but de la victoire lors du dernier Clasico de Liga la saison dernière. Les temps changent et ses jours au Barça sont donc comptés, en attente d’une offre concrète. L’opération sortie pourrait aussi concerner Ferran Torres : selon Sport Aston Villa serait toujours derrière lui et Unai Emery apprécierait beaucoup son profil. Une place de titulaire pourrait lui être promise mais le joueur souhaiterait tout de même rester au Barça coûte que coûte. Et pour terminer sur le Barça, les prochaines bonnes nouvelles vont concerner les prolongations de contrat : Alejandro Balde et Lamine Yamal devraient selon AS être blindés par les dirigeants blaugrana. La prolongation de Balde jusqu’en 2027 sera annoncée après la tournée américaine, tandis que celle de Yamal devrait suivre.

Nouveau Boss aux Spurs

Tottenham pourrait trouver un nouveau propriétaire, et pas n’importe qui : Jay Z ! Le rappeur américain serait chaud pour racheter les Spurs. Alors à moins qu’il ait confondu avec les San Antonio Spurs et qu’il pense racheter une franchise NBA, c’est dans le Sunday Express qu’on a appris cette info improbable. Le propriétaire actuel de Tottenham, Joe Lewis est accusé d’un délit d’initié et pourrait donc céder le club à d’autres investisseurs. Un peu comme Roman Abramovitch avait fait avec Chelsea l’an dernier.

Et c’est l’un des associés de Jay Z qui a lâché cette bombe dans la presse : «Il reste à voir si M. Lewis s’en sortira libre. S’il ne le fait pas, Jay a dit qu’il voulait être en mesure d’agir rapidement s’il estime que le prix est juste.» Alors pour celles et ceux que ça intéresserait, le prix de Tottenham serait estimé à 2,18 Milliards de livres. Une somme qui serait à la portée du rappeur, qui a déjà des parts dans la franchise de NBA des Brooklyn Nets.

Les officiels du jour

C’est officiel, Edinson Cavani quitte l’Europe et rejoint le mythique club de Boca Juniors en Argentine. Libéré de son contrat par Valence, le Matador connaîtra donc son septième club, et quel club hein on l’imagine déjà célébrer ses buts en s’accrochant aux grilles de la Bombonera. James Rodriguez va lui aussi débarquer en Amérique du Sud, mais ce sera au Brésil pour l’ancien monégasque. A 32 ans James s’est engagé avec Sao Paulo jusqu’en 2025, il était libre depuis son départ de l’Olympiakos au cours de la saison dernière. Un autre pensionnaire de la Ligue 1 qui va lui aussi quitter l’Europe : Karim Rekik. L’ancien défenseur de l’OM quitte Séville et rejoint le club d’Al Jazira aux Emirats Arabes Unis. Le montant du transfert n’a pas été révélé mais selon la presse espagnole, il s’élèverait à 3,5 millions d’euros. Et on termine ces officialisations du week-end avec deux prolongations de contrats, et pas n’importe lesquelles : tout d’abord celle de Nathan Aké avec Manchester City. Bien installé dans la défense centrale des SkyBlues l’international néerlandais a rempilé son contrat jusqu’en 2027. Et en Ligue 1 c’est Brice Samba qui a prolongé son aventure avec le RC Lens. Le gardien français a re-signé jusqu’en 2028 et s’inscrit donc dans la durée du projet lensois.