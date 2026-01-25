Ethan Nwaneri choque la presse, le FC Barcelone veut blinder un joueur clé

Le crack Nwaneri fait déjà le show

A peine arrivé, déjà adopté ! Ethan Nwaneri a frappé fort pour ses débuts avec l’OM et la presse française salue ensemble les premiers pas du crack dans notre championnat. Première titularisation et premier but pour le jeune attaquant, d’une frappe enroulée du gauche qui a fait mouche. Il a montré de vraies qualités dans ses prises de balle comme dans les petits espaces et a été un danger permanent malgré quelques mauvais choix. “Chapeau l’artiste” pour la Provence. Prêté par Arsenal à l’OM sans option d’achat, il a ébloui dès ses débuts en inscrivant un but après seulement 13 minutes contre Lens, leader de Ligue 1. Roberto De Zerbi, pragmatique malgré la pression avant un match décisif en Ligue des champions contre Bruges, lance le minot à droite, qui lui a rendu la confiance très rapidement. Positionné meneur excentré, Nwaneri a baladé les Nordistes : chevauchées balle au pied, crochets imparables sur Malang Sarr, Udoł et Aguilar et même une tentative de lob sur Risser. "Des débuts prometteurs et réussis” pour le Figaro Sport. À peine arrivé, déjà intégré. Le Vélodrome tient peut-être son futur chouchou… pour les six prochains mois.

La suite après cette publicité

Le Barça veut prolonger Fermin Lopez…

Côté mercato, ça bouge aussi à Barcelone. Le club veut prolonger Fermín Lopez nous apprend Mundo Deportivo. Annoncé proche du départ l’été dernier, le Barça a décidé d’anticiper pour sécuriser l’avenir de Fermín López. Conscient du potentiel exceptionnel du joueur formé au club, le club blaugrana a entamé des discussions avec ses agents pour prolonger son contrat. Les premières négociations portent sur une augmentation salariale et une prolongation pouvant s’étendre de deux ans, afin de garantir la stabilité d’un joueur considéré comme central dans le projet à moyen et long terme du Barça. Le club catalan espère que le dossier sera bouclé très prochainement.

… et va dégraisser

Autre dossier qui pourrait enfin être bouclé bientôt : celui de Dro Fernandez. Le PSG, avance à grands pas pour le signer avec Nasser Al-Khelaïfi qui a directement contacté Joan Laporta pour négocier un transfert amiable. Les négociations en cours sont autour d’un montant de 9 à 10 M€ au lieu de la clause libératoire de 6 M€, afin de préserver les bonnes relations entre clubs. Le club parisien espère officialiser la venue de Dro d’ici la semaine prochaine, avec un contrat long terme pour l’un des plus grands talents de la Masia. Enfin selon Sport, l’Ajax Amsterdam s’intéresse vivement à Marc Bernal, milieu de 18 ans du FC Barcelone, pour un prêt jusqu’à la fin de saison. Gérone et d’autres clubs européens avaient aussi sondé le Barça pour le milieu qui a un temps de jeu limité. Pour l’instant, Hansi Flick bloque fermement tout départ : il voit en Bernal un futur pilier et gère minutieusement son intégration pour éviter une rechute de sa blessure aux ligaments du genou.