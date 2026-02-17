Menu Rechercher
Le message de Kylian Mbappé à Vinicius après les propos de Prestianni

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mbappé et Vinicius Jr @Maxppp

La victoire du Real Madrid sur la pelouse de Benfica (1-0) en barrage aller de Ligue des Champions a été marquée par un incident entre Vinicius Junior et Gianluca Prestianni. Le Brésilien s’est plaint auprès de l’arbitre de propos de racistes de la part de son adversaire argentin. Kylian Mbappé n’a pas hésité à s’en mêler, répétant à plusieurs reprises au milieu de terrain : «Tu es un putain de raciste».

Kylian Mbappé
BAILA @vinijr and please never stop.
They will never tell us what we have to do or not. ✊🏽
M. Letexier a stoppé la rencontre le temps de quelques minutes, avant de reprendre mais déjà, ce fait de match est en train de faire le tour du monde. Mbappé a également soutenu le Brésilien sur ses réseaux sociaux. «Danse Vinicius, et s’il te plaît, ne t’arrête jamais. Ils ne nous diront jamais ce que nous devons faire ou ne pas faire», écrit le Français, en référence au message de Neymar en soutien à son compatriote en 2022 lorsqu’il avait déjà été la cible de propos racistes en Espagne.

Pub. le - MAJ le
