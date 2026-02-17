Kylian Mbappé s’en est pris à Gianluca Prestianni

Lors du duel entre Benfica et le Real Madrid, Gianluca Prestianni a formulé des insultes racistes envers Vinicius Jr, insultant le Brésilien de singe tout en se cachant la bouche. Si le numéro 7 du Real Madrid était logiquement fou de rage, Mbappé était aussi très énervé.

Les images de Movistar ont ainsi filmé le Bondynois s’en prenant à l’Argentin pendant la deuxième période. « Tu es un putain de raciste », a-t-il lancé, à plusieurs reprises, au joueur de Benfica, défendant son coéquipier du Real Madrid.