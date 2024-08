Toulouse - Olympique de Marseille: les compositions officielles

Toulouse reçoit ce samedi à 21h00 l’Olympique de Marseille. Les Toulousains s’organisent en 3-4-3 avec Restes aux cages. En défense, on retrouve Cresswell, Nicolaisen et McKenzie. Sierro, Suazo, Donnum et Casseres sont au milieu de terrain. Et enfin, Aboukhlal et Gboho accompagnent en attaque Magri.

L’OM s’articule en 4-2-3-1 avec aux cages Rulli. En défense, on retrouve Murillo, Cornelius, Brassier et Merlin. Hojbjerg et Kondogbia occupent le milieu de terrain. Et enfin, Greenwood, Harit et Henrique vont animer l’attaque de l’OM avec Wahi placé en pointe.

Les compositions:

Toulouse: Restes – Cresswell, Nicolaisen, McKenzie – Sierro, Suazo, Donnum, Casseres – Aboukhlal, Gboho, Magri

OM: Rulli – Murillo, Cornelius, Brassier, Merlin – Hojbjerg, Kondogbia – Greenwood, Harit, Henrique – Wahi

