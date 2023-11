Le Real Madrid a enfin pris sa décision pour Carlo Ancelotti !

Arrivant en fin de contrat à l’issue de la saison, Carlo Ancelotti doit jongler avec son avenir flou depuis le début de la saison. Approché depuis l’été dernier par la sélection brésilienne, le coach italien de 64 ans réalise un bon début de saison avec le Real Madrid. Leader provisoire de la Liga (1 point d’avance sur Girona mais un match d’avance) et déjà qualifié pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions, il a remporté tous les titres envisageables pour la Casa Blanca au cours des deux dernières saisons. Une situation qui a poussé le Real Madrid a changé son fusil d’épaule en vue de la saison prochaine.

Et cela se précise de manière radicale à en croire les dernières informations publiées par le média espagnol Relevo. Ainsi, le Real Madrid a conforté sa décision de vouloir prolonger Carlo Ancelotti et en a déjà informé le principal intéressé. L’objectif des Merengues et de boucler ce dernier au cours des prochaines semaines afin de pouvoir officialiser cela avant fin 2023. Un contrat de deux ans lui serait proposé et Carlo Ancelotti a de fortes chances de l’accepter. L’ancien coach du PSG et de l’AC Milan a donné sa priorité à la Casa Blanca par rapport au Brésil. Les Merengues auraient notamment appuyé leur choix par la gestion des jeunes par Carlo Ancelotti où le développement de Vinicius Junior, Rodrygo Goes et Eduardo Camavinga est salué par la direction madrilène qui en donne le crédit au coach transalpin.