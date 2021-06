Karol Fila débarque à Strasbourg

Alors que les regards sont tournés vers l'Euro 2020, le mercato estival est officiellement ouvert depuis quelques semaines et les clubs ne restent pas les bras croisés. Du côté de l'est de la France, le Racing Club de Strasbourg Alsace a trouvé son nouveau latéral droit : Karol Fila.

Le Polonais de 23 ans, qui évoluait au Lechia Gdańsk, a signé un contrat de quatre ans avec le RCSA : «le Racing Club de Strasbourg Alsace et le Lechia Gdańsk (D1 polonaise) se sont mis d’accord pour le transfert de Karol Fila. Le défenseur de 23 ans s’est engagé pour quatre ans.»