Justice : deux ans et demi de prison requis contre Luis Rubiales

Ancien président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales avait été poussé à la démission puis condamné à une suspension de toutes fonctions liées au football pendant trois ans suite à un baiser non-désiré donné à la joueuse Jenni Hermoso lors de la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde féminine 2023. Alors qu’un mandat d’arrêt a été lancé envers lui pour une affaire de blanchiment d’argent, Luis Rubiales est un homme occupé avec la justice en ce moment.

La suite après cette publicité

Selon Marca, le parquet a demandé une peine deux ans et demi de prison contre l’ancien président de la fédération espagnole pour son baiser non consensuel donné à Jenni Hermoso. Il a également été demandé au tribunal national une peine d’an et demi de prison envers l’ancien sélectionneur Jorge Vilda, l’ancien directeur marketing Ruben Rivera et celui de l’équipe masculine Albert Luque. À cela se rajoute une demande du procureur d’interdire à Luis Rubiales de travailler dans le domaine sportif durant sa peine et l’interdiction de communiquer ou d’approcher à moins de 200 mètres Jenni Hermoso pendant quatre ans.