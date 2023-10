Ballon d’Or 2023 : le classement du 7e au 5e

Le suspens devient irrespirable. Après avoir dévoilé les trois joueurs classés de la 10e à la 8e place (Luka Modric, Bernardo Silva, Victor Osimhen), France Football vient d’annoncer la suite du classement.

Sa septième place peut surprendre alors qu’il a joué et remporté la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, mais Julian Alvarez peut être fier de figurer parmi les grands de cette saison. Au-dessus de lui, on trouve le Brésilien du Real Madrid Vinicius Junior (23 buts et 21 passes décisives en 2022/2023). Enfin, Rodri, lui aussi vainqueur du triplé historique avec Manchester City est cinquième.