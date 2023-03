Ajax : Lorenzo Lucca crée un véritable scandale en Italie

Prêté par Pise à l’Ajax Amsterdam cette saison, Lorenzo Lucca (22 ans) réalise une campagne intéressante avec le club néerlandais (12 matchs, 2 buts) et espère réellement rester aux Pays-Bas à l’issue de son prêt : «Ici à Amsterdam, je me sens très à l’aise. La ville est très belle et je dois juste penser à rester calme et à aider mes coéquipiers quand le coach me remet en question. J’aimerais être racheté par l’Ajax pour rester ici et marquer des buts. Mon avenir n’est pas en Italie», a ainsi déclaré le jeune buteur italien après la défaite de son équipe contre Feyenoord en championnat (2-3).

Des propos qui n’ont pas laissé indifférents journalistes et tifosi en Italie, pays très attaché à sa culture footballistique et notamment à son championnat. Mais l’ancien joueur de Palerme a également tenu à envoyer une pique à Roberto Mancini, sélectionneur de la Nazionale qui ne l’a toujours pas appelé avec la Squadra Azzurra : «Vous n’avez pas à me demander cela, mais demandez au responsable», a ironisé l’international espoir (6 capes, 2 buts). Pas sûr que Mancini appréciera.

